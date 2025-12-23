Muere Médico de Jalisco Durante Accidente Aéreo en Galveston, Texas; Esto Sabemos del Caso

Confirman muerte del médico Juan Alfonso Adame González en el accidente aéreo reportado en Galveston, Texas, Estados Unidos el pasado lunes 22 de diciembre del 2025. El joven médico era originario del municipio de Tomatlán, Jalisco. Alfonso pertenecía a la asociación civil Michou y Mau, una fundación que atiende a niños con quemaduras graves.

Nota relacionada: Muere Niño Mexicano de 2 Años Durante el Accidente Aéreo en Galveston, Texas

La aeronave de la Secretaría de Marina, en la que viajaban desde el estado de Yucatán junto con otras siete personas, incluido un paciente de pediatría de 2 años, se desplomó en Galveston, Texas, lugar donde atenderían al menor, que también perdió la vida.

En sus redes personales, Alfonso mostraba no solo su pasión por la naturaleza y los viajes. Familiares y amigos han manifestado sus condolencias, refiriéndose a él como una persona dedicada a siempre ayudar y servir a los demás.

Autoridades del municipio de Tomatlán lamentaron el fallecimiento del doctor a través de un comunicado de carácter público en su página oficial.

Jahir Bernandino / Las Noticias N+

