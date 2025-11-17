Juez Asegura que la Detención de un Hombre en una Fosa Clandestina de Tlaquepaque fue Ilegal

Quedó en libertad el hombre que había sido detenido en la finca donde se encontraron los cadáveres de dos personas.

Aunque habría confesado haber cometido asesinatos e inhumaciones clandestinas ante integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y policías de San Pedro Tlaquepaque, un juez decretó ilegal su detención.

Al ver todos estos indicios hace a un lado a la policía y les hace saber que sí vamos a localizar dos cuerpos en diferentes puntos porque él los mató y ahí los enterró, y efectivamente donde él nos dice que está el segundo cuerpo, ahí estaba.

Maribel, Guerreros Buscadores de Jalisco

Sigue bajo resguardo fosa clandestina de Tlaquepaque. Foto: N+

El hallazgo se realizó por parte de buscadores el viernes 14 de noviembre, tras recibir reportes anónimos. Fue el mismo inquilino del predio quien les permitió ingresar.

¿En dónde fueron localizados los dos cadáveres?

Se trata de un predio de 13 x 33 metros, con algunos cuartos a medio construir y con una gran cantidad de material para reciclaje, escombro y basura. Bajo todo eso se localizaron las dos osamentas que tenían cinco años inhumadas clandestinamente, según señaló el hombre que estaba en el lugar.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía de Jalisco continuarán. El lugar continúa bajo resguardo de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

