La Nueva Central Camionera en Jalisco Contará Con Cámaras del C5; Esta es la Razón

La nueva Central de Autobuses de Guadalajara ha sido blindada con un operativo de seguridad reforzado, que incluye mayor presencia policial y la instalación de cámaras de videovigilancia.

Se colocaron 24 cámaras al interior de la terminal terrestre y 18 más en el área perimetral, sumando un total de 42 dispositivos. Estas serán operadas y monitoreadas desde el Centro de Monitoreo de Tlaquepaque, en coordinación “espejo” con el C5 Escudo Jalisco.

Para nosotros es importante el monitoreo las 24 horas y que todas las actividades que transcurran dentro de la central de autobuses estén bien vigiladas por las autoridades. Erick Chavarría, gerente de la Central de Autobuses Guadalajara

Se espera que a finales de este mes estén operando al 100 por ciento. Las cámaras cuentan con sistemas de reconocimiento facial y lectura de placas.

Como medida preventiva ante posibles casos de reclutamiento forzado o engaño a menores de edad, ahora es obligatorio presentar una identificación oficial para comprar boletos y abordar el autobús.

Bueno, se ha venido reforzando, apretando lo más posible para que este filtro sea cada vez más común. Ya en su totalidad tenemos ya algunos meses que al pasaje se le solicita la identificación para pasar a salas de espera y a andenes. Erick Chavarría, gerente de la Central de Autobuses Guadalajara

Además, se mantienen activos dos módulos de vigilancia de la Policía de Tlaquepaque, ubicados en la entrada y salida de la central. En la salida también hay presencia de la Secretaría de Seguridad del Estado, mientras que elementos de la Guardia Nacional realizan recorridos terrestres por andadores, pasillos y módulos.

