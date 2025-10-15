Agricultores Comienzan a Liberar Carreteras Bloqueadas en Jalisco Tras Acuerdo con el Gobierno

Los agricultores y el gobierno de Jalisco llegaron a un acuerdo para comenzar a liberar las carreteras que fueron bloqueadas desde el 14 de octubre, poco después de que se cumplieran 24 horas de bloqueo.

El Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, y el Secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del estado, Eduardo Ron, acudieron a la carretera libre a Morelia, en el kilómetro 40, para dialogar con los agricultores que se manifestaron.

Las autoridades se comprometieron con los agricultores a gestionar una mesa de diálogo con el gobierno federal, con el fin de hablar sobre la petición de ajustar el precio del maíz, por lo que se pretende tener una reunión el próximo 17 de octubre.

Primeras horas del bloqueo de carreteras en Jalisco

Los agricultores realizaron bloqueos carreteros en Jalisco el 14 de octubre, la petición fue la misma que en otros estados: que se ajustara el precio del maíz.

El principal motivo es exigir un precio de maíz justo para todos los agricultores del país, siete mil 200 pesos por tonelada libre al alza José Antonio, agricultor de maíz de Jalisco

Actualmente, la tonelada se las pagan en cinco mil pesos

Hoy en día nos cuesta a nosotros como productores 5 pesos kilo producir maíz y nos lo quieren pagar a 4.800, estamos quebrando, estamos en agonía, es un grito de auxilio al gobierno federal que ha sido omiso Aldo Alatorre, agricultor de maíz jalisciense

Los agricultores bloquearon la carretera libre a Morelia, en el kilómetro 40, la carretera a Colotlán, a la altura del kilómetro 62, el nodo vial Atotonilco - La Barca, y tomaron la caseta de cobro en Ocotlán.

Estos cierres iniciaron alrededor de las 10:00 de la mañana, lo que causo filas kilométricas de vehículos de todo tipo.

Karina Fuerte / N+

