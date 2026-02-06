Localizan a 5 Personas Con Ficha de Desaparición en Anexo de Ixtlahuacán de los Membrillos

Autoridades realizan un cateo en el interior de un anexo en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado de Jalisco. La diligencia se llevó a cabo poco antes del mediodía de este jueves en una finca ubicada en la localidad de La Cañada.

Los agentes de la Fiscalía de Jalisco ingresaron al lugar, situado en una zona parcialmente despoblada. Mientras se realizaba la diligencia por parte de autoridades estatales, el perímetro de seguridad estuvo a cargo de efectivos militares.

Es centro de rehabilitación se encuentra en Ixtlahuacán de los Membrillos. Foto: Fiscalía del Estado

¿Quiénes fueron localizados tras el cateo en el anexo?

De acuerdo con información preliminar, en el centro de rehabilitación fueron localizadas cuatro personas de distintas edades que contaban con ficha de desaparición. Además, una persona de 33 años fue liberada sin contar con ficha de búsqueda; un hombre de 48 años tenía orden de aprehensión por el delito de narcomenudeo, y otro hombre fue detenido por el delito de desaparición cometida por particulares.

Posteriormente, a través de sus redes sociales oficiales, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que cinco personas desaparecidas fueron encontradas en el sitio

