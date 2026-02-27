Localizan Con Vida a Familia que Estaba Desaparecida en Puerto Vallarta, Jalisco

La familia que se encontraba desaparecida en Puerto Vallarta, Jalisco, tras la ola de violencia que se desató por el abatimiento de ‘El Mencho’ ya ha sido localizada, de acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.

Según autoridades, la familia se encuentra sana y salva, pero al momento se desconocen mayores detalles de su localización. Cabe recordar que los cuatro integrantes estaban desaparecidos desde el domingo 22 de febrero, día en que abatieron al líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alías ‘El Mencho’.

¿Qué ocurrió en Jalisco tras la detención y muerte de ‘El Mencho’?

Además de la desaparición de esta familia, se reportó desde el 22 de febrero la quema de vehículos, bloqueos carreteros y enfrentamientos armados, en diferentes puntos del estado de Jalisco. Incluyendo la muerte de varios oficiales en cumplimiento de su deber.

Asimismo, el Gobierno del Estado activó el Código Rojo, el máximo nivel de alerta de seguridad a nivel estatal. Sin embargo, la situación se pudo controlar el 24 de febrero y este quedó inactivo.

También se retomó la actividad económica de forma paulatina tras dos días de encierro, pues los jaliscienses, así como extranjeros, decidieron no salir de sus hogares durante más de 24 horas.

