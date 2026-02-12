Localizan Cuerpo en la Barranca de Huentitán; Podría Pertenecer a Jorge Alfredo
N+
Autoridades encontraron un cuerpo en la Barranca de Huentitán que podría pertenecer a Jorge Alfredo. El hombre de 36 años estaba desaparecido desde el 8 de febrero, cuando acudió con su familia
COMPARTE:
Localizan un cuerpo en la Barranca de Huentitán. Podría pertenecer a Jorge Alfredo. El hombre de 36 años que se encuentra desaparecido desde el domingo 8 de febrero.
Noticia relacionada: Localizan un Cuerpo en la Barranca de Huentitán; Podría Ser Jorge Alfredo, Hombre Desaparecido
La última vez que tuvieron contacto con él fue antes de que dijera que se iría a tomar una selfie. La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación tras la desaparición de Jorge Alfredo, de 36 años, quien fue visto por última vez el domingo 8 de febrero en la Barranca de Huentitán.
¿Qué se sabe de la desaparición de Jorge Alfredo?
De acuerdo con los reportes, el hombre acudió al lugar junto a su familia como parte de una actividad recreativa. El último contacto que tuvieron con él fue cuando mencionó que se apartaría unos momentos para tomarse una selfie.
Durante cinco días, bomberos y policías de Guadalajara y Zapopan, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda y la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, desplegaron un operativo en la zona para tratar de localizarlo.
Debido a la compleja orografía del lugar, las autoridades emplearon drones, el helicóptero Zeus y maniobras de descenso con cuerdas para acceder a puntos extremos y ampliar el rastreo.
Las Noticias N+
Historias recomendadas: