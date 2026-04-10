Mujer Estadounidense es Encontrada Muerta en un Hotel de Guadalajara

Una mujer de origen estadounidense fue encontrada sin vida en un jacuzzi dentro de un hotel, en Guadalajara. La víctima no presentaba huellas de violencia; se sospecha de una posible intoxicación o inmersión.

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La mujer, de 64 años, fue localizada en un hotel de la colonia Centro. Al momento del hallazgo, tenía al menos cuatro horas de evolución cadavérica.

¿Cómo dieron con el cuerpo?

Personal del hotel, ubicado en el cruce de avenida Federalismo y Juárez, hicieron el llamado a las unidades de emergencia luego de llegar a la habitación número 104 para realizar labores de limpieza, pues se había vencido la renta del cuarto.

Cuando la empleada ingresó, encontró inconsciente a la mujer de 64 años y dentro del jacuzzi. Esta no respondió a ningún estímulo.

Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes corroboraron el deceso. Además, informaron que no presentaba huellas de violencia; sin embargo, no se descarta que hubiera fallecido por intoxicación e inmersión.

De acuerdo con policías de Guadalajara, quienes fungieron como primeros respondientes, la mujer de la tercera edad era estadounidense y se registró como huésped desde el pasado 6 de abril; este jueves, se le vencía el alquiler de la habitación.

De este caso se dio aviso al Ministerio Público para que inicie las investigaciones bajo los protocolos correspondientes.

Priscilla Velasco / N+

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