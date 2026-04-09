Falta de Quórum Impide Nombrar a un Nuevo Presidente Municipal Interino en Tequila

Luego de que el cabildo no lograra el quórum legal necesario para llevar una sesión extraordinaria el miércoles 9 de abril, no se pudo nombrar a un nuevo presidente o alcaldesa municipal interino de Tequila, Jalisco.

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A la convocatoria solo asistieron 5 de los 11 integrantes del cuerpo edilicio, siendo los regidores Evelin Castañeda, Luz Aguirre, Alondra Cordero, Jesús Durán y el síndico, Fernando Contreras.

Lo anterior impidió que la sesión se llevara a cabo conforme a la ley, quedando pausado el intento de definir a un nuevo presidente interino. Es importante señalar que en el puesto continúa Marisol Rodríguez Rivera, alcaldesa interina tras la detención del exalcalde de Tequila, Diego ‘N’.

¿Qué pasó con el exalcalde de Tequila?

Cabe recordar que el exalcalde de Tequila, Diego ‘N’, se encuentra recluido en el penal del Altiplano desde el 5 de febrero. Diego ‘N’ fue detenido por fuerzas federales, ya que fue acusado de los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Las investigaciones señalan que el exalcalde presuntamente lideraba una red de corrupción al interior del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual funcionarios municipales habrían extorsionado a empresarios y comerciantes de la región, además de participar en el desvío de recursos públicos.

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