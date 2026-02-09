¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez Rivera, Presidenta Municipal Interina de Tequila, Jalisco?

Lorena Marisol Rodríguez Rivera es la actual presidenta municipal interina de Tequila, Jalisco, cargo que asumió el 8 de febrero de 2026 tras ser designada por el Ayuntamiento en una sesión extraordinaria. Su nombramiento fue aprobado con seis votos a favor, tres en contra y una abstención.

¿Cómo llegó Lorena Rodríguez a la Presidencia Municipal?

Rodríguez Rivera llegó a la alcaldía luego de la detención del exalcalde, Diego 'N', quien enfrenta investigaciones por presuntos delitos como delincuencia organizada, extorsión y corrupción, además de posibles vínculos con una célula delictiva. La aprehensión generó un escenario de incertidumbre que obligó al Cabildo a nombrar a una figura interna para dar continuidad a la administración municipal.

¿Cuál es la trayectoria de la presidenta municipal de Tequila?

Lorena Marisol Rodríguez Rivera, es originaria de la comunidad de Palmitos, en la sierra de Tequila, proviene de una familia dedicada a la agricultura, un origen que ha sido destacado como parte central de su trayectoria personal. Es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Enríquez, donde obtuvo su título en 2015.

En el ámbito laboral y político, se desempeñó entre 2019 y 2024 en la Secretaría del Bienestar del gobierno federal, realizando labores de censos y atención directa a la población. En 2024 fue electa regidora del Ayuntamiento de Tequila, participando en comisiones como Salud, Higiene, Combate a las Adicciones, Medio Ambiente y Participación Ciudadana.

Formó parte de la planilla encabezada por Diego Rivera Navarro en las elecciones municipales de 2024.

Actualmente, Lorena Marisol Rodríguez Rivera se perfila como una figura clave en el futuro inmediato de Tequila, bajo la expectativa ciudadana de mantener la gobernabilidad en el municipio.

