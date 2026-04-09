Retiran Licencia a Chofer de la Ruta 645 en Guadalajara por Hablar por Teléfono Manejando

La Secretaría de Transporte Público de Jalisco retiró la licencia a un conductor de la ruta 645 Chulavista-Lomas del Mirador, luego de que un pasajero reportó que iba hablando por teléfono celular y con la puerta abierta mientras conducía.

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¿Cómo fue captado el chofer?

Los hechos ocurrieron el 7 de abril, cuando un pasajero captó al chofer realizando estas actividades antes mencionadas y sosteniendo el volante con una sola mano, un hecho que le pareció indebido e irresponsable.

“Y el chofer viene hablando por teléfono, manejando con una sola mano y con la puerta abierta, nunca la cerró hasta el momento, hasta que me vio, deja el teléfono, cierra la puerta, prende el estéreo a todo volumen y me viene vigilando”, dijo el pasajero.

En el video que captó el pasajero, el chofer iba circulando por la Av. Juan de la Barrera, en Tlaquepaque.

“Está bien, aceptamos el aumento, nos afecta en el bolsillo, pero que cambien, que cambien su actitud, que mejoren los camiones, que pasen más seguido, y que quiten esas prácticas”, comentó.

Como resultado de las acciones de la Secretaría de Transporte Público, el camión fue infraccionado por aplicar condiciones distintas a las autorizadas durante la prestación del servicio, quedando a disposición la licencia del chofer al Área Jurídica de Supervisión al Transporte Público.

Alejandra Parra / N+

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