Madres Buscadoras de Jalisco Localizan Restos Humanos en Ixtlahuacán de los Membrillos

Durante la tarde del sábado, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco realizó un nuevo hallazgo en su búsqueda de personas desaparecidas. Con el apoyo de herramientas, los integrantes del grupo lograron desenterrar una bolsa negra que contenía osamenta humana.

¿Dónde ocurrió el hallazgo?

El descubrimiento ocurrió en una zona de viviendas abandonadas, ubicadas entre las calles Capilla del Refugio y Capilla de Milpillas, dentro del fraccionamiento Residencial La Capilla.

De acuerdo con el colectivo, los restos podrían pertenecer a dos o tres personas. Junto a la osamenta se localizó también un cinturón, lo que podría aportar más información para las investigaciones.

Autoridades del Ministerio Público fueron notificadas del hallazgo, y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió al lugar para realizar el levantamiento y traslado de los restos a la morgue metropolitana, donde se llevarán a cabo los exámenes correspondientes para determinar el sexo y posible identidad de las víctimas.



Javier Sandoval / N+

