Localizan Sin Vida a Abuelita y a su Nieto de 4 Años en la Zona del Cerro del Gato

El hallazgo de una mujer de la tercera edad y un menor de cuatro años sin vida generó una fuerte movilización policial en la zona del Cerro del Gato, ubicada en los límites de los municipios de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque.

Noticia relacionada: Liberan a Hombre que Tenía Presuntamente en Cautiverio a su Pareja y al Exnovio en Tonalá

¿Qué se sabe del asesinato de una abuela y su nieto?

De acuerdo con los primeros reportes, ambos cuerpos fueron localizados al interior de una finca, donde también se encontraba un hombre en aparente estado de ebriedad. Al ser entrevistado por las autoridades, el sujeto incurrió en diversas contradicciones, motivo por el cual fue considerado el primer sospechoso del doble fallecimiento.

Además de elementos de seguridad de Tlaquepaque, que actuaron como primeros respondientes, también hay presencia de la Guardia Nacional en el lugar.

El hombre localizado en el inmueble quedó a disposición de las autoridades.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: