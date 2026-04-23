Lomas del Mirador: Complejo Habitacional de Tlajomulco que Terminó en Obra Negra por 12 Años

La zona Arbolada del Mirador, anteriormente conocida como Lomas del Mirador en Tlajomulco, es un complejo habitacional fantasma que durante años se convirtió en un lugar de intriga y sensaciones sórdidas.

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Lo que debía ser una zona familiar terminó siendo una enorme obra negra; familias que llegaron desde hace más de 14 años fueron testigos de sus transiciones y cómo el proyecto que estaba a cargo de la constructora Homex, tuvo que detenerlo por falta de presupuesto.

“A veces no podían ni entrar los vendedores, así como los del agua porque allá afuera los robaban, había mucha delincuencia, muchos asaltos”, mencionó un vecino de la zona.

El deterioro de los inmuebles, así como la desocupación total, hizo que los edificios fueran grises y que en ellos predominaran los grafitis, así como la falta de ventanas y puertas.

“Nos entregaron los de la mobiliaria con engaños, de que iba a quedar bonito, que íbamos a tener todos los servicios y no”, dijo Minerva Vázquez, habitante de la zona.

De acuerdo con información del municipio de Tlajomulco, los edificios se construyeron en 2013 por etapas como megafraccionamientos de interés social en un lugar considerado en ese entonces como periferia de la ciudad.

Su entorno en abandono lo convirtió en un área de alta peligrosidad con constante riesgo de robos violentos, con delincuentes operando libremente y generando terror a cualquier hora.

“La mera verdad sí había mucha delincuencia, entraba mucha gente a vivir y se metían a las casas solas a espiar a la gente, más que nada, cuando salían a trabajar hacían sus dagas”, explicó Minerva.

Lomas del Mirador es llamado ‘El Chernobyl Mexicano’

A 40 minutos de Guadalajara existe este conjunto habitacional que fue vendido, pero no habitado. Durante años lo nombraron ‘El Chernobyl Mexicano’, pero no existió ningún accidente nuclear, el error fue construir casas para vender, pero no para habitar.

“A unos los golpeaban al salir para quitarles las cosas, pero yo no entiendo, soy muy pobre pero no me animo a robarle a alguien”, dijo Ramona Quiroz Vega, otra de las vecinas.

La obra proyectada en 15 etapas no logró sostenerse ni concluirse, aunque algunas se edificaron de forma progresiva, ésta nunca fue terminada. Durante más de 10 años, su sobrenombre se convirtió en sinónimo de un desarrollo fallido y en uno de los principales focos rojos del sur de la ciudad.

Una nueva oportunidad para que el conjunto fuera habitable

El impacto del abandono se trasladó al ámbito público, obligando a las autoridades a intervenir ante las consecuencias sociales y urbanas que dejó el proyecto. Por lo anterior, el ayuntamiento impulsó desde 2025 un plan integral de recuperación de vivienda en coordinación con el gobierno federal, el gobierno de Jalisco, el Infonavit y la iniciativa privada.

Como resultado, algunas etapas del fraccionamiento comenzaron a reactivarse; la etapa 14 retomó su desarrollo, mientras que la etapa 15 y 15-B volvieron a levantarse. Y el proyecto ahora fue renombrado como Arbolada del Mirador: en su primera etapa se recuperaron 80 casas mientras que otras 800 aún están por ser rehabilitadas.

“Estuvimos prácticamente abandonados 13 años o 14, estuvimos en el olvido hasta apenas ahora que compraron los de esa inmobiliaria”, dijo Minerva.

Los precios actuales buscan adecuarse al proyecto nacional impulsado por la federación. Hoy, la zona actualmente transita de ser un símbolo de deterioro urbano a un lugar con la intención de reconstruir el tejido social y con condiciones dignas para vivir.

Ivonne Alcántara / N+

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