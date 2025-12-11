"Aquí me Siento Más a Gusto": Luis Sandoval, Hombre de Guadalajara que Hizo de la Calle su Hogar

Esta es la historia de Luis Sandoval, un hombre de 50 años que camina por las calles de Guadalajara, sin dirección ni rumbo. Hace un tiempo, las adicciones tomaron el control de su vida.

Luis solía tener una familia que lo esperaba en un cálido hogar y un empleo formal, sin embargo, los errores que cometió en el pasado, forjaron el destino que está enfrentando.

Ojalá que nunca lo lleguen a probar, porque se pueden enganchar y no es una vida agradable, empieza todo bien pero ya después es un infierno. Llega el momento en el que se nos hace fácil estar trabajando, consumiendo y de ahí llega el momento en el que no hay retorno o se nos hace más fácil y de repente volteas y dices: 'uy, qué pasó' Luis Sandoval, hombre en situación de calle

Luis asegura que no está arrepentido del rumbo que tomó su vida

A pesar de los retos que lo atormentan actualmente, como el imprescindible clima, la incertidumbre de si va a comer o no, y la discriminación de la sociedad, Luis asegura que no está arrepentido.

Confirmó que en la calle ha encontrado refugio en personas que están pasando por circunstancias similares, a quienes que hoy considera su familia. Asegura que entre ellos se cuidan, se protegen y comparten todo lo que tienen, desde una galleta hasta una abrigo.

Más de uno tenemos circunstancias parecidas de que muchos se van de sus casas, otros ya no nos quieren ahí. Yo me siento más a gusto aquí, en este momento que cuando estaba en casa Luis Sandoval, hombre en situación de calle

Así como Luis, hay muchas personas en situación de calle, a los que la sociedad les ha dado la espalda sin voltearlos a ver. Cuando hay quienes están aparentemente desaparecidos, realmente no están del todo perdidos, sino en la calle.

Monserrat Moreno / N+

