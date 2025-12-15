Así Pasan la Navidad los Colectivos de Búsqueda de Personas en Jalisco

No en todos los hogares se vive una feliz Navidad. Hay familias donde las ausencias duelen más en estas fechas: sillas vacías, familias incompletas, abrazos que no se recibirán.

Para mí es una gran tristeza porque es un día pues muy señalado, que en mi casa hay una silla vacía, que pues esperamos una Navidad y estar todos en familia, y es una familia incompleta.

Vicky Ponce, Colectivo Manos buscadoras

No hay nada que celebrar, ya estamos aquí en esas fechas, pero tenemos que salir adelante y seguir porque es nuestra vida. Realmente dentro de nuestro corazón estamos apachurrados, estamos tristes

Norma Cabrera, Colectivo Manos buscadoras

Aunque para las y los hijos de personas víctimas de desaparición su más grande regalo esta Navidad sería que su familia estuviera completa, se busca darles un momento de felicidad.

Colectivos organizan posadas para hijos de víctimas de desaparición. Foto: N+

Estamos haciendo lo posible para que los niños de nuestros hijos desaparecidos tengan aunque sea un ratito de alegría. Pues es un colectivo nuevo y estamos organizando la posada para nuestros niños, para que ellos tengan un ratito de felicidad con un juguetito

Vicky Ponce, Colectivo Manos buscadoras

¿Cómo se puede apoyar a los colectivos de búsqueda en Navidad para niños con familiares desaparecidos?

Si usted puede apoyar, este y otros colectivos de búsqueda realizarán posadas navideñas para las infancias que hoy tienen a un familiar desaparecido. Los puede contactar en sus redes sociales.

Alejandra Parra Grande / Las Noticias N+

