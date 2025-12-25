Asesinan a Hombre a Balazos Durante Festejos Navideños en Lomas de Tabachines, Zapopan

Un hombre fue asesinado a balazos en la vía pública, durante los festejos navideños en la colonia Lomas de Tabachines, del municipio de Zapopan.

Noticia relacionada: Ataque a Balazos en Navidad Deja a un Hombre Grave en la colonia Romita, en Tlaquepaque

Los hechos se registraron en los cruces de las calles Granados y Girasoles, donde la víctima transitaba por la zona cuando fue interceptada por dos sujetos que le dispararon de manera directa.

Una familia que se encontraba festejando afuera de su vivienda presenció el ataque y, tras escuchar las detonaciones, solicitó el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

A la llegada de policías municipales, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, al presentar al menos un impacto de bala en el cuello. De inmediato, el área fue acordonada para preservar los indicios y dar inicio a las investigaciones correspondientes en coordinación con personal de la Fiscalía de Jalisco.

Familia identifica al hombre asesinado

Familiares del fallecido acudieron al lugar para reconocer el cuerpo; durante el proceso, uno de ellos sufrió una crisis de shock, por lo que elementos policiales intervinieron para auxiliarlo. Vecinos de la zona también interrumpieron sus festejos para conocer lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores vestían de negro y tras cometer el homicidio huyeron a pie. Debido a la escasa iluminación del área, no fue posible obtener mayores características de los responsables.

Será el peritaje realizado por las autoridades el que determine el móvil de la agresión. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargó del levantamiento y traslado del cuerpo a sus instalaciones para la necropsia de ley y su posterior entrega a los familiares.

Ivonne Alcántar / N+

Historias recomendadas: