Hombre es Asesinado entre 3 Sujetos en las Fiestas Patronales de San Agustín, en Tlajomulco

Un hombre de 30 años murió después de que fue agredido por tres sujetos en las fiestas patronales de la colonia San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga.

Noticia relacionada: Volcadura Deja Cuantiosos Daños en la Infraestructura Municipal y Estatal en Tlaquepaque

Los hechos ocurrieron en la calle Matamoros, entre Nicolás R. Casillas, cuando el hombre se estaba retirando de la celebración con música en vivo que se estaba realizando en la plaza principal.

A la llegada del personal médico, se confirmó que el hombre tenía una herida producida por un objeto punzocortante a la altura del cuello, misma que le habría causado la muerte de forma inmediata.

Familiares del hombre asesinado mencionaron que no tenía problemas con nadie

Hasta el lugar de los hechos llegaron familiares del hombre, quienes con rostros desencajados, no podían creer lo que había sucedido, ya que aseguraron que la víctima no tenía problemas con nadie.

Elementos de la policía municipal resguardaron la escena del crimen hasta el arribo de un agente del Ministerio Público.

Cabe señalar que en el punto existen diferentes cámaras de vigilancia de viviendas contiguas, por lo que será de ayuda para las autoridades que buscan a los responsables de este asesinato.

Jahir Bernardino / N+

Historias recomendadas: