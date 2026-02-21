XL Medio Maratón Internacional de Guadalajara ¿Cuándo es y Qué Ruta Sigue?

Guadalajara recibirá este domingo 22 de febrero, desde las 6:30 horas, a más de 23 mil corredores que participarán en el XL Medio Maratón Internacional. El recorrido cubrirá más de 21 kilómetros por las principales calles de la ciudad.

Nota relacionada: Alerta Profeco por Fraude en Carrera Temática Organizada por “Mundo Runner”

¿Qué ruta seguirá el Maratón de Guadalajara?

Según las autoridades, la ruta iniciará en Circunvalación Agustín Yáñez rumbo a Niños Héroes, continuará por Mariano Otero hasta Ciudad del Sol y La Perla, y regresará en sentido inverso hacia Niños Héroes. Posteriormente avanzará por Enrique Díaz de León hacia el sur hasta la Glorieta de la Colonia Moderna, para luego retornar por la misma avenida hasta López Cotilla. El trayecto seguirá nuevamente por Enrique Díaz de León hacia Niños Héroes, continuará por Francisco Javier Gamboa y Vallarta, y concluirá en los Arcos de Guadalajara.

El maratón se realizará el 22 de Febrero. Foto: Gobierno de Jalisco

En coordinación con los gobiernos de Jalisco y Zapopan, se contará con dos mil 500 personas encargadas de las labores operativas y de apoyo. Los cierres viales comenzarán la noche del viernes en la zona de la Glorieta Minerva y, el domingo a las 6:00 horas, se aplicarán de manera total.

¿Cuáles son los premios que se otorgarán a los corredores?

La bolsa de premiación asciende a 82 mil dólares para los primeros ocho lugares generales en ambas ramas, además de 582 mil pesos distribuidos entre las distintas categorías. Se otorgará un bono especial al mejor jalisciense, al mejor mexicano y a quien logre romper la marca vigente.

La entrega de kits se realizará en el centro comercial ubicado en Mariano Otero 3000, colonia Jardines del Sol, los días jueves, viernes y sábado, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. El disparo inicial de salida será el domingo a las 6:30 horas.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: