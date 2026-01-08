Menor de 5 Años es Reportado Grave Tras Descuido Doméstico en Zapopan; Esto se Sabe

Un menor de cinco años se debate entre la vida y la muerte, tras un descuido dentro de una casa ubicada sobre la calle Las Fuentes, al norte de Zapopan.

¿Cómo ocurrió el hecho?

El pequeño se colocó cinchos en el cuello, hasta que dejó de respirar. Todo ocurrió dentro de un domicilio de la colonia Los Cántaros, donde la mamá del menor trasladó de inmediato al afectado a la Cruz Verde Federalismo.

A su llegada, refirió que lo dejó al cuidado de la abuela y que, cuando regresó de laborar, se topó con la situación. Con el pequeño inconsciente, lo trasladó por medios propios a la unidad médica.

El niño fue ingresado rápidamente al puesto de socorros; los médicos informaron que su estado de salud es grave.

Miguel Zaragoza García / N+

