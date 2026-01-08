Menor de 5 Años es Reportado Grave Tras Descuido Doméstico en Zapopan; Esto se Sabe
N+
El pequeño dejó de respirar al colocarse cinchos en el cuello; supuestamente estaba bajo el cuidado de su abuela en la colonia Los Cántaros
COMPARTE:
Un menor de cinco años se debate entre la vida y la muerte, tras un descuido dentro de una casa ubicada sobre la calle Las Fuentes, al norte de Zapopan.
¿Cómo ocurrió el hecho?
El pequeño se colocó cinchos en el cuello, hasta que dejó de respirar. Todo ocurrió dentro de un domicilio de la colonia Los Cántaros, donde la mamá del menor trasladó de inmediato al afectado a la Cruz Verde Federalismo.
Noticia relacionada: Tras Descuido de Madre Menor Cierra Puertas del Carro;Autoridades la Rescatan en Lincoln
A su llegada, refirió que lo dejó al cuidado de la abuela y que, cuando regresó de laborar, se topó con la situación. Con el pequeño inconsciente, lo trasladó por medios propios a la unidad médica.
El niño fue ingresado rápidamente al puesto de socorros; los médicos informaron que su estado de salud es grave.
Miguel Zaragoza García / N+
Historias recomendadas:
- Juego de Leyendas 2026: ¿Cuándo y Dónde Será el Partido Entre Barcelona y Real Madrid en México?
- Mujer Desaparecida es Buscada por sus Hijas en Guadalajara: “Yo sé que Algo le Pasó”
- ¿Cómo Tramitar la Tarjeta Única en Jalisco y Cuáles son los Requisitos?