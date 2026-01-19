Módulos Tarjeta Única Jalisco 2026: ¿Dónde Entregan Desde Hoy la Credencial?

Este lunes arranca la entrega de las primeras tarjetas para el transporte público en Jalisco, conocidas como Tarjeta Única, con la que los usuarios podrán pagar el pasaje a 11 pesos, en lugar de los 14 pesos de la tarifa general.

Noticia relacionada: Entregarán Primeras Tarjetas “La Única” para Transporte Público en Jalisco

De acuerdo con información de Comunicación Social del Gobierno del Estado, en una primera etapa se habilitarán 13 módulos de atención, donde las personas previamente registradas podrán acudir a recoger su tarjeta.

¿Cómo sacar cita para obtener Tarjeta Única?

Autoridades informaron que, una vez realizado el prerregistro, las personas deberán esperar un mensaje del Gobierno de Jalisco para poder agendar la cita y posteriormente acudir por la tarjeta.

La cita se solicita en la misma página donde se realizó el prerregistro:

https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/

Para recoger la tarjeta es necesario acudir con:

Copia de identificación oficial (INE)

Acuse de recibo del prerregistro

Comprobante de la cita

Los módulos habilitados para la entrega de la Tarjeta Única son:

Parque San Jacinto, Guadalajara (entrega y registro)

Estación Los Dos Templos, Guadalajara (entrega)

Unidad López Mateos, Guadalajara (entrega)

CAT del Valle, Tlajomulco de Zúñiga (entrega)

Expo Ganadera, Tlaquepaque (entrega y registro)

Unidad Administrativa Las Águilas, Zapopan (entrega)

Unidad Zapopan Centro (El Capullo) (entrega)

Estación Central Nueva, Tlaquepaque (entrega)

Delegación Regional de Servicios Educativos Costa Sierra Occidental, Puerto Vallarta (módulo fijo)

Palacio Municipal, Lagos de Moreno (módulo fijo)

Unidad Regional de Servicios Sur, Zapotlán el Grande (módulo fijo)

Unidad Regional de Servicios, Tepatitlán de Morelos (módulo fijo)

DIF Jalisco, módulo especial para grupos prioritarios

Las Noticias N+

Historias recomendadas: