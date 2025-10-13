Albañil de CDMX Muere Tras Caer a una Zanja en Tlajomulco; Habría Estado Dormido Cuando Cayó

Un albañil murió después de que cayó a una zanja de más de cinco metros de profundidad en la colonia Lomas de San Agustín, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Los hechos ocurrieron este 13 de octubre, cuando el albañil se encontraba en una obra en construcción sobre el cruce de las calles Loma Central y Loma Real.

El sujeto, de aproximadamente 25 a 30 años de edad, llegó desde la Ciudad de México para trabajar junto a otras personas.

De acuerdo a los trabajadores de la obra, el encargado los dejaba dormir en el mismo lugar, por lo que se cree que el hombre murió después de caerse mientras dormía.

Las autoridades señalaron que nadie se dio cuenta de lo que había pasado, hasta esta mañana que vieron al sujeto sin vida al fondo de la zanja, por lo que los albañiles llamaron al número de emergencias 911.

Básicamente las personas lo ven amanecido, aparentemente esto pasó durante horarios de la noche, lo ven al amanecer, está en la parte baja. A nuestro arribo, pues nos percatamos y confirmaron el deceso de una persona Salomón Molina, Director de Bomberos de Tlajomulco

Trasladaron el cuerpo a peritos forenses

Para poder rescatar el cuerpo, se solicitó el apoyo de los Bomberos de Tlajomulco, quienes con un sistema a base de cuerdas, lograron llevarlo hasta la superficie para entregarlo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Los compañeros de trabajo del hombre fallecido llamaron a sus familiares para que reclamen el cuerpo de forma oficial.

