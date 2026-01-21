Muere Mujer en el Atrio de un Templo de Guadalajara Mientras se Despedía de su Hermano Difunto

Una mujer de la tercera edad murió en el atrio de un templo de la colonia La Guadalupana, en Guadalajara, mientras estaba despidiéndose de su hermano fallecido durante una misa de cuerpo presente.

Los hechos ocurrieron al interior del Templo de la Guadalupana, ubicado sobre la Av. Circunvalación, al cruce con Jesús Ortiz. Los familiares del fallecido se encontraban en la misa, cuando al salir de la eucaristía, la mujer falleció.

Después de los hechos, los familiares, quienes estaban sumergidos en el duelo de la reciente pérdida, no podían asimilar lo que acababa de ocurrir. Aparentemente, la mujer pereció por la impresión de estar despidiéndose de su hermano.

La policía de Guadalajara se encargó de acordonar la zona, al final, los empleados de una funeraria, se encargaron de retirar el cuerpo de la mujer.

Hombre muere frente a Templo de San Judas en Tlajomulco

Un hecho similar ocurrió el 11 de octubre de 2025, cuando un hombre conocido como ‘El Cali’, murió mientras caminaba frente al Templo de San Judas, ubicado en la colonia Chulavista.

Testigos pidieron el apoyo de las autoridades, por lo que los paramédicos, al arribar, mencionaron que el hombre de 45 años, ya no tenía signos vitales. El cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para realizar la autopsia de ley.

Miguel Zaragoza / N+

