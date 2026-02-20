Muerte de Alejandro Garín en un Anexo de Guadalajara Podría Estar Relacionada con Homofobia

La muerte de Alejandro Garín, al interior de un anexo llamado 'Redescúbrete', ubicado en la calle Esteban Alatorre, de la colonia La Perla, en Guadalajara, podría estar relacionado con la homofobia.

Esto es lo que sospecha la madre de Garín: un crimen de odio que terminó con su fallecimiento derivado de una cadena de agresiones en su contra.

Porque a través de las mismas narrativas de las personas detenidas, yo pudiera clasificarlos de homofobia o de odio de género Madre de Garín

Los presuntos responsables de la muerte de Alejandro Garín son Allan Alejandro 'N', Jorge 'N' y Juan Paulo 'N', quienes fueron detenidos el 19 de febrero y ya fueron puestos a disposición de un Juez de Control.

A estos tres sujetos se les señaló de homicidio premeditado, y la audiencia de vinculación a proceso de los tres sujetos es el próximo 24 de febrero, el día en que un juez definirá su situación legal.

Con estos tintes que tienen las propias entrevistas que ellos dan, me dejan ese rasgo, donde creo que por ahí apunta, porque tanta saña, tanta violencia, tanta crueldad, no logro entenderlo Madre de Garín

Cabe recordar que la muerte de Alejandro Garín, a sus 35 años, se registró el 8 de julio de 2025.

El anexo en donde murió Alejandro Garín podría seguir en funciones

Personas que merodeaban en la zona aseguraron que el anexo ya no estaba en funciones, sin embargo, cuando el equipo de N+ Guadalajara se retiraba de la cobertura, un sujeto en moto llegó al lugar y otro hombre le abrió la puerta.

La Fiscalía de Jalisco asevera que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer la muerte de Alejandro Garín.

Moisés Hernández / N+

