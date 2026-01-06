Mujer Asegura que su Negocio de Tortas Podría Quebrar por Obras en el Centro de Guadalajara

El negocio de tortas, donde la señora Juanita ha trabajado durante los últimos 15 años, se encuentra al borde de la quiebra por las obras de rehabilitación en el Centro Histórico de Guadalajara.

Juanita cuenta que las ventas han caído más del 50% dede que iniciaron los trabajos de rehabilitación en el Centro Histórico, una situación que ha puesto en riesgo la permanencia del establecimiento.

Desde que pusieron mallas, aquí hemos bajado muchísimo, nosotros, de vender un buen, ahorita estamos vendiendo 60 bolillos, 80 tacos, o sea, nos ha bajado Tenemos dos pisos y nada más aquí medio se llena, ahorita es la hora de la venta del desayuno y estamos solos. Sí, ya muchos se están yendo, están cerrando porque no trabajan en medias jornadas Juanita Campos, comerciante del Centro Histórico de Guadalajara

Turistas opinan positivamente respecto a las obras en el Centro Histórico

Mientras tanto, turistas que recorren la zona, señalaron que les sorprende encontrar el corazón de la ciudad en estas condiciones, pero reconocieron que las obras que se están llevando a cabo son necesarias y confían en que los trabajos concluyan en poco tiempo.

De llegada nos sorprendió, pero estamos viendo que es por algo mejor, sí, pero pues no creo que se lleve tanto tiempo, o sí Jesús Noriega, turista en el Centro Histórico de Guadalajara

Cabe mencionar que autoridades habían informado que estas obras estarían terminadas el 31 de diciembre, pero tras un recorrido realizado en la zona, se constató que, si bien, ya quedaron completamente instaladas las losas de concreto en la Plaza Liberación, así como la rehabilitación de las fuentes y la renovación del asta de la bandera, ubicada en el área central, los trabajos aún no están terminados.

Los trabajos continúan en los laterales del Teatro Degollado, así como la rehabilitación de la Plaza Fundadores y la Plaza Cabañas. Acerca de la intervención que se realiza en la zona de La Minerva, se informó por parte de la SIOP, que la obra posiblemente termine la próxima semana.

Edith de León / N+

