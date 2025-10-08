Menor de 12 Años Muere Tras Choque Sobre la Carretera Libre a Tepatitlán de Morelos, Jalisco

Un choque frontal cobró la vida de una niña de apenas 12 años. El accidente ocurrió sobre el kilómetro 156 de la carretera libre a Tepatitlán de Morelos, justo a la altura de la comunidad de Los Tepetates, en territorio de Zapotlanejo.

¿Cómo ocurrió el accidente automovilístico donde murió una menor en Jalisco?

En la vía de ida y vuelta, colisionaron el conductor de una camioneta y el chofer de un auto donde viajaba la menor; con ella, venía su madre, su hermana de 9 años y otras tres personas de la tercera edad. Los seis resultaron lesionados y fueron trasladados de emergencia a la Cruz Roja Delegación Zapotlanejo, sin embargo, la pequeña de 12 años murió cuando recibía atención médica.

En el sitio, los elementos de la Guardia Nacional se encargaron de abanderar la escena, en el cual se pudo observar que las unidades presentaban daños considerables en la parte frontal.

Además, debido al accidente, hubo filas kilométricas de vehículos en ambos sentidos. Se desconoce si hubo personas detenidas por el incidente que le arrebató la vida a una menor.

Miguel Zaragoza García / N+

