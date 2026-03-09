Imputan a Oftalmólogo Agresor de Dos Adultos Mayores en Guadalajara

Señalan de homicidio calificado en grado de tentativa al hombre que agredió a una pareja de la tercera edad en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco.

Erick Eduardo "N" fue grabado el 4 de marzo, cuando arrojó al suelo a la pareja. El hombre reaccionó de manera violenta, tanto verbal como físicamente, luego de que le reclamaran por estacionar su vehículo obstruyendo la cochera.

¿Cómo fue detenido el oftalmólogo captado agrediendo a dos adultos mayores?

Tras la agresión en calles de la colonia Jardines del Bosque, el sujeto, oftalmólogo de profesión, escapó, pero fue detenido un día después por elementos de la Policía de Jalisco en una tienda de conveniencia de la misma zona.

Erick Eduardo "N" fue imputado por tentativa de homicidio; sin embargo, se apegó a la duplicidad del término constitucional para que un juzgado decida su vinculación a proceso.

