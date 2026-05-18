Pablo Lemus Invita al Rey de España, Felipe VI, a Guadalajara Durante el Mundial 2026

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, invitó al Rey de España, Felipe VI, a visitar la Perla Tapatía durante la celebración del Mundial 2026, lugar que será sede de encuentros de trascendencia internacional en el Estadio Guadalajara.

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Lemus realizó esta invitación especialmente para la fecha del 26 de junio, cuando se llevará a cabo el partido de la fase de grupos entre Uruguay y España.

“Para Jalisco, contar con la presencia de Su Majestad sería un alto honor y una muestra de la amistad histórica que une a España con nuestro estado”, manifestó el mandatario estatal en la invitación.

Guadalajara es parte de la colección de monedas conmemorativas por el Mundial 2026

El Banco de México informó que Guadalajara formará parte de la colección de monedas para el Mundial 2026, que cuentan con diseños que resaltan elementos emblemáticos de Jalisco, como La Minerva y la figura del jimador. Las piezas tienen versiones bimetálicas, de plata y de oro.

De acuerdo con el Banco de México, las monedas conmemorativas bimetálicas de 20 pesos estarán disponibles en sucursales bancarias a partir de este 18 de mayo.

De igual manera, desde el 14 de mayo ya se pueden adquirir en ventanillas del Banco de México, con un límite de hasta 10 monedas de cada diseño por persona.

Redacción N+ Guadalajara

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