Alertan por Bandera Roja en Estas Playas de Puerto Vallarta por Alto Oleaje

El personal de guardavidas de Puerto Vallarta informó que, este miércoles 4 de febrero de 2026, varias playas del municipio se encuentran bajo alerta de Bandera Roja, debido a la presencia de corrientes de retorno y un incremento considerable en el oleaje, lo que representa un riesgo elevado para quienes pretendan ingresar al mar.

Playas en Puerto Vallarta que tienen bandera roja

Las playas que presentan esta condición son:

Playa de Oro

Playa Holy

Playa Camarones

Playa Malecón

Playa Burros

Playa Muertos

Playa Olas Altas

Playa Conchas Chinas

Playa Palmares

Asimismo, autoridades señalaron que la zona del Malecón fue acordonada de manera preventiva, debido al fuerte choque de las olas contra el muro de contención, lo que podría representar un peligro para peatones.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, los guardavidas recomiendan evitar el ingreso al mar, respetar los señalamientos y banderas colocadas en las playas, así como atender en todo momento las indicaciones del personal de rescate, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de residentes y turistas.

