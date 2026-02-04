Alertan por Bandera Roja en Estas Playas de Puerto Vallarta por Alto Oleaje
Autoridades de Protección Civil y Guardavidas de Puerto Vallarta informaron que diversas playas del municipio presentan Bandera Roja debido a la presencia de corrientes de retorno y alto oleaje
El personal de guardavidas de Puerto Vallarta informó que, este miércoles 4 de febrero de 2026, varias playas del municipio se encuentran bajo alerta de Bandera Roja, debido a la presencia de corrientes de retorno y un incremento considerable en el oleaje, lo que representa un riesgo elevado para quienes pretendan ingresar al mar.
Playas en Puerto Vallarta que tienen bandera roja
Las playas que presentan esta condición son:
- Playa de Oro
- Playa Holy
- Playa Camarones
- Playa Malecón
- Playa Burros
- Playa Muertos
- Playa Olas Altas
- Playa Conchas Chinas
- Playa Palmares
Asimismo, autoridades señalaron que la zona del Malecón fue acordonada de manera preventiva, debido al fuerte choque de las olas contra el muro de contención, lo que podría representar un peligro para peatones.
Recomendaciones
Ante estas condiciones, los guardavidas recomiendan evitar el ingreso al mar, respetar los señalamientos y banderas colocadas en las playas, así como atender en todo momento las indicaciones del personal de rescate, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de residentes y turistas.
