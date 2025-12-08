Policía de Techaluta de Montenegro, Jalisco, Queda Desarmada Tras Fraude; Esto se Sabe

La Policía de Techaluta de Montenegro quedó desarmada tras un elaborado fraude que generó pérdida de activos y de armamento oficial.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco tomó el control de la comisaría del municipio ubicado en el sur del estado y ante los hechos el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, declaró:

La de Techaluta fue a partir de este fraude, también porque entregaron las armas y no puede estar un municipio sin armamento y la policía no puede funcionar, además está en proceso de investigación el funcionario. Salvador Zamora, secretario general de Gobierno de Jalisco

En las calles de Techaluta se observa patrullaje. Foto: N+

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 de la noche del 3 de diciembre, cuando el comandante en turno recibió una llamada de alguien que se ostentó como funcionario.

Le indicó retirar y posteriormente depositar 170 mil pesos en una cuenta bancaria no identificada, además de extraer 9 armas de las instalaciones de seguridad pública y entregarlas a un taxista.

El presidente municipal de Techaluta, Alfredo Sánchez, detalló:

Llevada a cabo por delincuentes con gran experiencia, llevan a cabo la estafa. Están rastreando los números telefónicos, son de dos números los que llevaron cabo la extorsión. Alfredo Sánchez, presidente municipal de Techaluta de Montenegro

¿Qué medidas se implementaron en Techaluta tras el fraude?

En las calles de Techaluta se observa patrullaje de unidades de la Policía Estatal Preventiva y vigilancia de elementos de dicha corporación, así como de la Guardia Nacional.

Todos los elementos de la comisaría de Techaluta permanecen como policías de línea en tanto se llevan a cabo las investigaciones.

Además, fue abierto un proceso de investigación al funcionario que recibió la llamada presuntamente fraudulenta.

