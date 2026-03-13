¿Por Qué Sale Turbia el Agua en Guadalajara y Cuál es la Solución? Esto Dijo el Siapa

El director del Siapa, Antonio Juárez Trueba, señaló que la mala calidad del agua que se registra en cientos de colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara se debe a “picos” generados durante la conducción del líquido por el canal a cielo abierto conocido como Atequiza.

Noticia relacionada: Vecinos de la Colonia Vallarta Norte Reportan Mala Calidad del Agua Potable en Guadalajara

Este canal conduce agua de Chapala hasta la planta potabilizadora de Miravalle, la cual está obsoleta.

¿Cuándo mejorará la calidad del agua en Guadalajara?

Además, según el director del Siapa, la calidad del agua mejorará cuando haya una segunda línea de acueducto. Cabe mencionar que hace unos días, se emitió el fallo de la empresa ganadora del proyecto ejecutivo para ese acueducto alterno.

“La solución de fondo la vamos a tener una vez que tengamos la segunda línea del acueducto, lo que es el acueducto sustituto”, mencionó Antonio Juárez Trueba.

Por otra parte, los legisladores señalaron que hay un marcado retroceso en la operación del Siapa. Asimismo, se puso sobre la mesa de la Comisión de Hacienda la incapacidad para atender los problemas de calidad y cantidad de agua en las colonias. Sin embargo, Antonio Juárez Trueba dijo que su permanencia está en manos del Ejecutivo.

“Yo me he abocado como lo seguiré haciendo, a trabajar como lo debemos estar haciendo; si nuestro gobernador en un momento dado decide que eso es lo mejor, yo acataré las instrucciones como vengan y como deben ser, pero mientras seguiré trabajando como lo he venido haciendo”, agregó el director del Siapa.

También se le cuestionó si se considera el endeudamiento para financiar el acueducto alterno; a ello, respondió que se exploran distintas alternativas. Además señalaron el incumplimiento de compromisos asumidos con el Congreso para que rinda cuentas en forma periódica. Antonio Juárez señaló que a finales de este mes podría estar listo el plan de reingeniería.

Sin embargo, no fue preciso sobre una cloración en exceso del agua y tampoco fue claro respecto a si habrá denuncias por delitos ambientales ante las presuntas descargas al canal de Las Pintas. Juárez Trueba también está citado a comparecer, ahora ante el pleno del Congreso, para el 19 de marzo.

Rodolfo Martín Guerrero / N+

Historias recomendadas: