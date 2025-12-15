Matan a Balazos a Prestamista en la colonia Ferrocarril, en Guadalajara

Un hombre de la tercera edad murió después de que recibió un disparo de arma de fuego en el cráneo y otro más en la pierna, sobre los cruces de las calles 7 y 8-A, en la colonia Ferrocarril, del municipio de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron este 15 de diciembre, cuando el hombre, quien era un prestamista de 60 años, salía de su hogar, fue atacado a balazos por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

A la llegada de los paramédicos, le realizaron maniobras de reanimación al hombre baleado durante casi 30 minutos, para después trasladarlo en estado grave de salud hasta un hospital privado, en donde momentos más tarde falleció por la gravedad de sus heridas.

Pues dicen que era prestamista, que a lo mejor alguno que le debía o algo porque él, pues no, que anduviera en malos pasos, pues no, pues sí era prestamista Vecina de la colonia Ferrocarril

Por este homicidio, la Fiscalía de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables, de quienes se desconocen más características.

Será con la ayuda de las cámaras de vigilancia que las autoridades podrán revelar el trayecto que tomaron una vez que cometieron este delito.

Ivonne Alcántar / N+

