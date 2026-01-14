¿Cómo Funcionan los Préstamos Gota a Gota?

Los préstamos gota a gota inician como un aparente alivio financiero, pero pueden derivar en amenazas y extorsiones que afectan no solo al solicitante, sino también a terceros.

Este esquema suele promocionarse a través de redes sociales

Pues entonces me empezaron a hablar por teléfono para mí. Entonces me mandaron una fotografía de la fachada mi despacho, diciendo mira ya te tenemos bien ubicado, vamos a quemarte, vamos a decir que eres un abogado ratero, que tienes que pagar por tu cliente. Y digo 'espérame, ¿yo qué tengo que ver con esto?' Yury Márquez, Abogado del Colegio Nacional de Abogados Occidente

De acuerdo con el último dato de la Fiscalía de Jalisco, de 2024 a la fecha hay apenas una denuncia con detención en flagrancia con cuatro detenidos. De ellos, tres eran colombianos y una mujer de Ciudad de México. Mientras que otra detención se realizó en flagrancia con dos detenidos por la comisaría de Tonalá. Todos vinculados a proceso.

El esquema gota a gota utiliza las redes sociales como anzuelo. Foto: N+

El esquema gota a gota utiliza las redes sociales como anzuelo, ofreciendo dinero rápido y sin revisar buró de crédito.

Cuando el monto se vuelve impagable, el hostigamiento escala a niveles terroríficos: desde la amenaza de publicar fotos de la víctima con leyendas de "ratero" hasta el envío de videos de asesinatos reales para amedrentar al deudor.

El alcance legal es limitado, pues se encuentran fuera del país.

Yo, en su momento, cuando hablaba con el extorsionador, le dije 'sabes qué? nosotros somos abogados y créeme lo que con tu número telefónico te vamos a denunciar' y entonces él, de manera muy cínica, se carcajea y me dice '¿qué me vas a hacer, si yo estoy en Colombia? Yury Márquez, Abogado del Colegio Nacional de Abogados Occidente

La recomendación de los expertos es clara: si el préstamo ofrece condiciones "demasiado buenas para ser verdad", es una señal de alerta.

El sistema jurídico nacional no contempla el cobro mediante amenazas, por lo que cualquier presión violenta debe ser reportada de inmediato a la unidad especializada de la Fiscalía del Estado.

Denuncias en por extorsión y amenazas en Jalisco durante 2025

Extorsión: 398

Amenazas: 9,027

Fuente: SESNSP

Sin embargo, el abogado resaltó que son los delitos con más cifra negra, por lo que instó a denunciar.

Añadió que, antes de caer en estas redes, se sugiere buscar alternativas locales como cajas populares o cooperativas legalmente constituidas.

Yunuen Mora / Las Noticias N+

