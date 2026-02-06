Promotores de Turismo se Manifiestan y Rompen Chalecos en Tequila, Jalisco; Este es el Motivo

Tras la detención del presidente municipal de Tequila, Diego “N”, promotores turísticos se manifestaron en el centro del Pueblo Mágico para expresar su inconformidad por presuntos cobros impuestos por el Gobierno Municipal.

¿Qué pasó en Tequila Jalisco?

Diego ‘N’, alcalde de Tequila, jalisco fue detenido el 5 de febrero y se le integraron cuatro carpetas de investigación, relacionadas a extorsión, amenazas y violencia de género.

Promotores se manifestaron y rompieron sus chalecos

Durante la protesta, los manifestantes denunciaron que se les obligaba a adquirir chalecos con un costo de 200 pesos, además de pagar una cuota de 100 pesos por una pulsera y hasta 800 pesos por un gafete para poder trabajar. Como acto simbólico, los promotores destruyeron los chalecos utilizando tijeras, señalando estas medidas como abusivas y sin sustento legal.

La manifestación se realizó en el corazón del municipio y se da en medio del contexto de las investigaciones que enfrentan las autoridades municipales tras la detención del alcalde.

