Recaudadoras de Jalisco Ya No Abrirán a las 6:00 de la Mañana; Este es el Nuevo Horario

Las recaudadoras de Jalisco cambiaron de horario de atención, por lo que ahora, en lugar de abrir a las 6:00 de la mañana, como se hacía a comienzos de año, comenzarán a trabajar desde las 8:00 de la mañana.

Noticia relacionada: Contribuyentes Esperan Sin Ser Atendidos desde las 6:00 en la Recaudadora 2 de Guadalajara

Miguel, uno de los contribuyentes, llegó a las 8:30 a una recaudadora, y mencionó que ya había personas esperando a ser atendidas.

Ahora sí, estuvo rápido. El año pasado me pasó, estuvo más lento. Llegué a las 8:30, fue como media hora nomás. A sí, yo ya sabía que a esa hora abrían, nomás que me vine como a las 7:30 por el tráfico Miguel, uno de los contribuyentes

De lunes a viernes, el horario de las recaudadoras en México es de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, mientras que los sábados es de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Sin embargo, en Jalisco, entre semana, la atención es de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

En la Recaudadora 0, ubicada en el Centro de Guadalajara, disminuyó la afluencia de personas.

Yo tengo todo el día libre, yo pensaba ir a Santa anita, pero llegué aquí, pues de una vez. Y hay poca gente, bueno, en comparación con días pasados. Más aparte del salto, hicieron una ficha, supuestamente para una moto hasta febrero. Casi los últimos. No, pues no, mejor voy a buscarle Rogelio, quien fue a realizar el pago del refrendo

En esta recaudadora había bastantes personas de la tercera edad, quienes acudieron para que les ayudaran con el prerregistro de la Tarjeta La Única.

Karina Fuerte / N+

Historias recomendadas: