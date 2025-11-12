Reforzarán Seguridad de Policías Viales en Jalisco con Chalecos Antibalas

Tras el asesinato de Gisela y Libna, policías de vialidad de El Salto, Jalisco, se reforzarán protocolos en la Comisaría de la Policía Vial del Estado con chalecos blindados para todos sus oficiales.

La corporación actualmente cuenta con alrededor de mil 800 elementos adscritos, sin embargo, no todos tienen chalecos antibalas para realizar sus labores de proximidad.

Será solicitados chalecos balísticos para todos los elementos de la policía estatal, con la intención de que los uniformados cuenten con mayor protección y blindaje.

No obstante, no fue especificado el tiempo ni el presupuesto requerido para la adquisición de este equipo de seguridad.

Policía estatal brinda apoyo y soporte en operativos nocturnos

Por su parte, el Comisario de la Policía Vial de Jalisco, Jorge Alberto Arizpe, informó que actualmente el personal de la policía estatal brinda apoyo y soporte en operativos nocturnos.

Efectivamente, algunos tienen, otros no, pero a ver si a partir de esto ya nos dan para todos. Hemos reforzado, nos apoya mucho la Secretaría de Seguridad, en la noche, porque portar un uniforme requiere riesgo Jorge Alberto Arizpe García, Comisario General de la Policía Vial de Jalisco

De acuerdo a un recuento de las N+ Guadalajara, en Jalisco han sido asesinados 22 elementos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno del 1 de enero al 11 de noviembre del presente año.

