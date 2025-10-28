Registran Movilización y Desalojo en un Predio de La Gigantera, Tlaquepaque

Múltiples reportes de riñas por un predio provocaron una fuerte movilización de unidades policiales en la colonia La Gigantera, en Tlaquepaque.

Elementos motorizados de la Secretaría de Seguridad de Tlaquepaque se trasladaron a la calle Valle de los Encinos, luego de que vecinos denunciaran que un grupo de personas acudió para desalojar a al menos 20 familias de un predio de grandes dimensiones.

¿Quiénes eran los involucrados en el conflicto por el predio?

Aunque el conflicto era entre dos familias, los habitantes que desde hace años pagaron por el terreno quedaron en medio, resultando afectados y con riesgo de perder su patrimonio. Incluso aseguran que el desalojo fue violento.

La persona que nos vendió ya falleció, pero al parecer tenía otra familia y está llegando la otra muchacha a querer despojar, pero a nosotros nunca se nos notificó, ni se nos presentó ningún documento y llegó ella con grúas y camiones, y llegó mucha gente con marros a querer destruir las propiedades Yosaira, vecina afectada.

Otros vecinos aseguraron que les robaron algunas pertenencias.

Pues nada más que destrozaron la puerta, destrozaron los candados y destrozaron el cancel. ¿Y se llevaron cosas? Sí, se llevaron tres camionetas. ¿De tu propiedad? Así es” Elizabeth, asegura que le robaron vehículos.

Elementos de la Policía de Tlaquepaque resguardaron la zona mientras se llevaba a cabo la diligencia.

Finalmente, las partes involucradas intentaron llegar a acuerdos para no afectar a quienes de buena fe habrían comprado.

