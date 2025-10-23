Inicio Guadalajara Se Registra Sismo de Magnitud 2.4 al Noreste de San Gabriel, Jalisco; Esto se Sabe

Se Registra Sismo de Magnitud 2.4 al Noreste de San Gabriel, Jalisco; Esto se Sabe

Un sismo de magnitud 2.4 se registró al noreste de San Gabriel, Jalisco

Registran sismo en Jalisco

Registran sismo en Jalisco. Foto: Protección Civil Jalisco

Se registra sismo de magnitud 2.4 al noreste de San Gabriel, Jalisco

La tarde de este miércoles 23 de octubre de 2025, a las 17:18 horas, se registró un sismo de magnitud preliminar 2.4, localizado a 11.1 kilómetros al noreste del municipio de San Gabriel, Jalisco, con una profundidad de 11 kilómetros.

El evento fue reportado por la Red Sísmica de Jalisco (RESJAL) y su estatus ya fue revisado.

Protección Civil Jalisco recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales.

