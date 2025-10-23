Se Registra Sismo de Magnitud 2.4 al Noreste de San Gabriel, Jalisco; Esto se Sabe
Un sismo de magnitud 2.4 se registró al noreste de San Gabriel, Jalisco
Se registra sismo de magnitud 2.4 al noreste de San Gabriel, Jalisco
La tarde de este miércoles 23 de octubre de 2025, a las 17:18 horas, se registró un sismo de magnitud preliminar 2.4, localizado a 11.1 kilómetros al noreste del municipio de San Gabriel, Jalisco, con una profundidad de 11 kilómetros.
El evento fue reportado por la Red Sísmica de Jalisco (RESJAL) y su estatus ya fue revisado.
Protección Civil Jalisco recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales.
Información en proceso...
