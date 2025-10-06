Se Agarran a Golpes en las Fiestas Patronales a San Francisco de Asís en Tesistán, Zapopan

Se registró una pelea a golpes entre los asistentes de las Fiestas Patronales a San Francisco de Asís en el poblado de Tesistán, en Zapopan, presuntamente derivada de la ingesta de alcohol y discusiones durante la noche del 5 de octubre.

La plaza principal de Tesistán se convirtió en una zona peligrosa tras los golpes en presencia de adultos y menores de edad. Los botes de bebidas fueron lanzados, así como sombreros de hombres que estaban celebrando las fiestas patronales.

Por parte del área de comunicación social de la Comisaría de Seguridad de Zapopan, se informó que no hubo personas detenidas por esta trifulca que protagonizaron varias personas.

A decir de usuarios en redes sociales, estas peleas no son novedad, ya que la venta desmedida de alcohol hace que las personas pierdan los estribos y terminen a golpes.

No se registró presencia de policías durante la riña

Cabe señalar que en videos del hecho compartidos en redes sociales no se observa ni un policía, pese a que varias personas se encontraban en peligro. Los oficiales no intervinieron en ningún momento, o por lo menos, no durante la grabación de uno de los videos.

Lo que había iniciado como una fiesta religiosa, terminó en una pelea. Los hechos ocurrieron durante el baile que se organiza como parte de las fiestas en honor a San Francisco de Asís, donde aparentemente no hay seguridad.

