Descubren Plantío de Marihuana Oculto Entre Milpas en Tequila, Jalisco; Son Casi 70 Mil Plantas
Autoridades de Jalisco localizaron un plantío de marihuana de casi 70 mil plantas oculto en milpas en Tequila. El sembradío abarca aproximadamente 40 mil metros cuadrados
Un plantío de marihuana que estaba oculto entre milpas fue descubierto en el predio La Cueva, dentro del municipio de Tequila, Jalisco. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco se dirigieron al lugar para iniciar la eliminación de las plantas, que suman casi 70 mil en total.
El sembradío tiene una extensión aproximada de 40 mil metros cuadrados.
Las autoridades continúan con los trabajos de aseguramiento y destrucción de la plantación. De los responsable no se tiene información al momento.
Información en proceso.
Daniel Flores / N+
