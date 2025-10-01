Vinculan a Proceso a Madre que Arrojó el Cuerpo de su Bebé Recién Nacida a la Presa ‘Las Pintas’

Enfrentará la justicia la mujer que arrojó el cuerpo de su bebé recién nacida a la presa de Las Pintas, en El Salto, Jalisco.

Jocelyne Siomara ‘N’ fue vinculada a proceso por el delito de feminicidio, al apegarse a la duplicidad del término constitucional. Lo anterior, se decidió durante el martes 30 de septiembre, en las salas de juicio oral del Quinto Distrito con sede en Chapala. Según el Juez, había suficientes datos de prueba contra Siomara.

¿Qué se sabe del caso de Jocelyne Siomara ‘N’?

Cabe recordar que la bebé nació el 18 de septiembre. Un día después, el viernes, presentó afecciones a la salud, por lo que, de acuerdo con lo que dijeron sus padres, la llevaron a un puesto de socorros, pero no fueron atendidos.

Aseguraron que al ir a bordo de un taxi de plataforma, la bebé dejó de respirar, ante esto se bajaron del vehículo y decidieron arrojarla a la presa de Las Pintas, ubicada en el municipio de El Salto.

Por las presiones familiares, Jocelyne Siomara y su pareja regresaron el lunes 22 de septiembre por la madrugada para rescatar el cuerpo de su bebé. Al solicitar el apoyo de autoridades y ser interrogados, ambos fueron detenidos.

Sin embargo, sólo a Jocelyne Siomara se le inició proceso legal. A ella se le dictó un año de prisión preventiva como medida cautelar.

Alejandra Parra Grande / N+

