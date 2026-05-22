Rescatan a Ciudadano Estadounidense Privado de la Libertad en Jalisco

Un ciudadano estadounidense fue rescatado tras haber sido privado de la libertad en Jalisco; además, un supuesto implicado fue detenido durante un operativo realizado entre los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío.

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Autoridades estatales y federales desplegaron el operativo en una zona serrana. De acuerdo con las corporaciones participantes, la intervención se llevó a cabo tras una denuncia emitida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

"Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, se logró ubicar a la persona y detener a un hombre presuntamente vinculado con estos hechos", señaló la Secretaría de Seguridad.

En el dispositivo participaron elementos de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía de Jalisco, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Para concretar el rescate fue necesario el uso de aeronaves y equipo especializado de la Secretaría de Seguridad y de las fuerzas federales. Afortunadamente, el ciudadano estadounidense fue localizado ileso.

¿Cuándo se llevó a cabo el operativo?

El operativo de inteligencia se realizó la mañana del 22 de mayo, en una zona serrana entre los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío, que permitió la liberación de un ciudadano estadounidense que se encontraba privado de la libertad.

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