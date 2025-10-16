Rescatan a “Flaco” un Perrito Desnutrido y Abandonado en El Salto, Jalisco

La Dirección de Protección Animal de El Salto, en coordinación con la Policía Municipal y la Fiscalía del Estado, llevó a cabo un operativo en un domicilio particular ubicado en el fraccionamiento Cima Serena, para rescatar a un perrito víctima de maltrato.

El perro, identificado como “Flaco”, presentaba un severo grado de desnutrición y evidentes signos de descuido, lo que motivó su inmediata atención.

Actualmente, “Flaco” se encuentra bajo resguardo. Foto: N+

Actualmente, “Flaco” se encuentra bajo resguardo seguro, donde recibe atención veterinaria, alimentación adecuada y cuidados especializados para favorecer su recuperación física y emocional.

¿Qué acciones legales se están tomando ante el caso de maltrato animal en El Salto?

Ante los señalamientos, las autoridades correspondientes integran una carpeta de investigación. La Fiscalía del Estado de Jalisco fue solicitada para agilizar el proceso y deslindar responsabilidades conforme a la ley contra quien o quienes resulten responsables de este caso de maltrato animal

Priscilla Velasco / N+

