Tres Perritos y un Hombre Fueron Rescatados de un Incendio en Guadalajara
El hombre fue encontrado abrazando a sus perritos para resguardarlos de las llamas. Paramédicos confirmaron que el estado de salud de su dueño era bueno.
Un hombre y sus tres perros fueron rescatados de un incendio registrado al interior de una finca en la colonia La Echeverría, en el municipio de Guadalajara.
El hombre resguardó a sus perritos en todo momento
El hecho se reportó a través del número de emergencias, luego de que vecinos detectaran humo y fuego provenientes de una finca ubicada sobre la calle Apolonio M. Avilés, en su cruce con Enrique Aguilar.
Tras el llamado, elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudieron al sitio para atender la emergencia.
A su llegada, los oficiales ingresaron al inmueble y localizaron al fondo de la vivienda a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien permanecía abrazando a sus tres perros mientras el fuego avanzaba en distintas áreas del domicilio. De inmediato, los rescatistas lo pusieron a salvo junto con sus mascotas y los trasladaron a un punto seguro para su valoración.
¿Cuál es el estado de salud del hombre y sus tres perritos?
Paramédicos confirmaron que el hombre presentaba afectaciones por inhalación de humo; sin embargo, su estado de salud fue reportado como estable. Los perros fueron revisados en el lugar y se informó que se encontraban en buenas condiciones.
El incendio consumió diversos enseres domésticos, y de manera preliminar se indicó que el siniestro pudo haber sido provocado por un cortocircuito.
Luego de varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar y extinguir las llamas. Autoridades descartaron daños estructurales en la finca, por lo que el hombre pudo permanecer en el inmueble durante la noche en compañía de sus mascotas.
Jahir Bernardino / N+
