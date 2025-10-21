Se Desata Balacera en la Colonia Benito Juárez de Guadalajara, Jalisco; Esto se Sabe

Balacera en la colonia Benito Juárez deja al menos 50 casquillos percutidos

Nota relacionada: Investigan la Desaparición de un Hombre Durante la Balacera en Urbi Quinta, en Tonalá

Al momento no se han reportado lesionados. Foto: N+

Una balacera se registró en la colonia Benito Juárez, al oriente de Guadalajara. El hecho ocurrió sobre avenida Malecón, en el cruce con la calle Real, donde autoridades contabilizaron al menos 50 casquillos percutidos y dos vehículos con daños en los cristales. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Información en proceso...

Historias recomendadas: