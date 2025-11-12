Casi 500 Comerciantes del Tianguis de Tetlán se Manifiestan: “No Nos Dejan Ponernos”

Alrededor de 500 comerciantes del Tianguis que se encuentra sobre la calle Guinea, en la zona de Tetlán, del municipio de Guadalajara, se manifestaron esta mañana después de que personal del ayuntamiento no los dejó colocarse en sus lugares de siempre.

De acuerdo a los comerciantes, hace 15 días les habían advertido que serían reubicados, pero sólo algunos vendedores alcanzaron su lugar, ya que a la mayoría los dejaron sin la oportunidad de poder trabajar este 12 de noviembre.

El lunes vinieron a medir, que nos iban a cortar los metros, y dijimos que estaba bien, dijeron que de la esquina ésta para allá nos iban a dejar a todos y ni siquiera nos avisaron llegamos a las 6:00 de la mañana y había más de 200 elementos de policías y del ayuntamiento y por la ley de ellos nos mandaron hasta San Joaquín Esmeralda, comerciante del tianguis

Los comerciantes mencionaron que no tienen permiso, pero que desde hace varios años han tratado de conseguir la aprobación del ayuntamiento para poder trabajar.

Hace 15 días vinieron a levantarnos censo, y nos dijeron que ya nos iban a regularizar y todo, y ahora llegan de repente con policías y todo y no nos dejan poner Araceli, comerciante del tianguis

Comerciantes advierten que realizarán bloqueos la próxima semana si no son escuchados

De acuerdo a los comerciantes, si no son tomados en cuenta para la siguiente semana realizarán bloqueos en avenidas cercanas hasta ser escuchados por las autoridades.

