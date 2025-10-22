Se Registra Incendio en Bodega de Combustible en Tequila, Jalisco; Esto se Sabe

Esta tarde, la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco reportó un intenso incendio registrado en el interior de una bodega, presuntamente utilizada para almacenar combustible. El siniestro generó una impresionante columna de humo negro que se elevó sobre una zona de aproximadamente 100 por 50 metros a cielo abierto, provocando alarma entre los habitantes cercanos.

Elementos de bomberos tanto de la región como del estado se movilizaron rápidamente al lugar para contener las llamas y evitar que el fuego se extendiera a áreas colindantes. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni pérdidas humanas, aunque las autoridades continúan trabajando en la zona para sofocar el incendio por completo y evaluar los posibles daños materiales.

Información en proceso...

