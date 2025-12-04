Restablecen Servicio para Tramitar o Renovar Subsidio del 50% en Transporte Público de Jalisco

Ya se restableció el servicio para renovar o tramitar el subsidio del 50% en el transporte público en Jalisco, luego de que el 22 de octubre, sin explicación, fue suspendido.

La suspensión de este servicio afectó especialmente a adultos mayores, estudiantes y maestros que requerían renovar su tarjeta para poder utilizar el transporte público con este descuento.

Cecilia Silva, una de las usuarias de este transporte, después de varios intentos fallidos, finalmente logró obtener su tarjeta.

Pagando los 10 pesos. Uso hasta cuatro camiones al día. Hoy que tuve una chancita, dije, ahorita voy y la arreglo de una vez, y si no, cargar moneditas para pagar Cecilia Silva, una de las usuarias del transporte público

Ante esta situación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, había señalado que en este lapso se estaban revisando las condiciones del contrato con la empresa TISA, que es la encargada de manejar este subsidio.

Beneficiarios rezagados tendrán que realizar el trámite a través de una cita

Ahora que el servicio ya fue regularizado, la Secretaría de Transporte de Jalisco reportó que hay beneficiarios rezagados, sobre todo para renovar el subsidio, pero para evitar aglomeraciones, el trámite se realiza obligatoriamente mediante cita, en la página correspondiente.

