40 Años en Prisión para Policías Municipales Involucrados en Desaparición Forzada

Culpables cuatro policías municipales de Lagos de Moreno del delito de desaparición forzada de personas. Pasarán 40 años tras las rejas.

La Fiscalía General de la República informó que ya fueron declarados culpables Erick Irineo Hernández Larios, Óscar Abascal Polito, Juan Manuel Márquez de la Paz y Seyed Muhammad Husain Martínez Orozco, quienes se desempeñaban como policías municipales de Lagos de Moreno, Jalisco. A ellos se les señala como coautores de la desaparición de cuatro jóvenes procedentes del estado de San Luis Potosí, ocurrida el 26 de julio de 2021.

Ese día, Alan Michel Martínez Vargas, de 23 años; Caleb Adonai Maldonado Monsiváis, de 18; Jorge Rodríguez Ortiz, de 24; e Israel Andrade Hernández, de 20 años, salieron de aquella entidad con rumbo a Tonalá, Jalisco, para llegar a una empresa de construcción donde tendrían una oferta de trabajo como albañiles. Después de eso, sus familiares perdieron toda comunicación con ellos, por lo que de inmediato comenzaron con su búsqueda, que se extendió por ambos estados.

Los jóvenes viajaban a Jalisco por trabajo. Foto: N+

Autoridades de Jalisco confirmaron que la última ubicación de los jóvenes marcaba el municipio de Lagos de Moreno.

Gracias a las investigaciones y operativos permanentes pues podemos determinar que su última ubicación fue en Lagos de Moreno, entonces continuamos con la carpeta de investigación abierta y trabajando en coordinación con la fiscalía de San Luis Potosí dado de donde son oriundos estas personas Blanca Trujillo Cuevas, fiscal especializada en desaparecidos

¿Qué ocurrió con los jóvenes al momento de ser detenidos por los policías municipales?

De acuerdo con las investigaciones, la camioneta en color rojo, modelo 2013, donde viajaban los jóvenes presuntamente no portaba placas de circulación y, por ese motivo, los policías municipales los detuvieron. Sin embargo, nunca los presentaron ante el Ministerio Público ni informaron sobre su detención; por el contrario, se perdió todo rastro de ellos.

Los policías Óscar, Erick, Seyed y Juan Manuel fueron detenidos en mayo de 2022 y remitidos ante la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que encabezó las investigaciones. De esta manera, se logró que fueran condenados a 40 años de prisión, con suspensión de sus derechos políticos y civiles, además de que deberán hacer el pago de la reparación del daño a las víctimas.

Pese a esta sentencia, el calvario no ha terminado para las familias de Alan Michel, Caleb Adonai, Jorge e Israel, ya que a cuatro años de su desaparición aún siguen esperando su regreso con vida

Priscilla Velasco / Las Noticias N+

