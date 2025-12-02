¿Hasta Cuándo es Gratis Tramitar el Cambio de Placas Vehiculares en Jalisco?

Diciembre es el último mes para tramitar gratis el cambio de placas.

Con el paquete 3x1, pagando el refrendo vehicular, la verificación y el cambio de placas no tienen costo.

Hasta el momento está estipulado que en el 2026 las personas que circulen con las placas Minerva, Maguey y Gota obtendrán una multa.

En lo que va del año en Jalisco se han sustituido 866 mil 955 placas. Foto: N+

Multas que están previstas para el próximo año, si fuese el caso, que el congreso las autorizara. En el orden de los 500 a los mil 500 pesos, según la infracción Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública Jalisco

¿Cuántas placas se han sustituido en Jalisco?

En lo que va del año en Jalisco se han sustituido 866 mil 955 placas; noviembre ha sido el mes con mayor cantidad de cambios, con 152 mil 184.

Las autoridades señalaron que se analiza hacer la propuesta al congreso para ampliar dos meses más el periodo de sustitución.

Está solamente dedicado a la sustitución de placas de los rezagados; por lo tanto, la invitación es a que lo hagan ya si tuvieran algún inconveniente. En que no pudieron hacer la cita para este año, estaríamos previendo esta circunstancia al congreso; yo creo que sería válido, siempre y cuando el congreso lo apruebe. Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública Jalisco

Durante el 2025 también se han realizado 1 millón 4 mil 130 verificaciones.

Martha Karina Fuerte / Las Noticias N+

